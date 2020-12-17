После обращения к Президенту для орловчанки начали устанавливать пандус. Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путуна еще не началась, а действие уже возымела. Сегодня утром, 17 декабря, в многоквартирном доме в Северном районе, где живет девушка-инвалид, наконец-то начали устанавливать безопасный пандус.

Напомним, вечером 15 декабря орловчанка Ольга Чувакова опубликовала открытое видеообращение к главе государства и рассказала о своей беде: уже несколько лет не может добиться, чтобы для нее оборудовали нормальный спуск, а не крутой трамплин, по которому ей предлагают передвигаться сейчас.

Ольга несколько лет добивалась установки пандуса и все безрезультатно Фото: СОЦСЕТИ

- Пандус, который есть у нас в подъезде очень крутой и я им пользоваться не могу, коляска может перевернуться, - уточнила в своем видео Ольга Чувакова.

Злополучный пандус все больше становился для орловчанки преградой для нормальной жизни, работы, учебы, встреч с друзьями. Пожилым родителям уже все сложнее поднимать ее по лестнице на руках.

Эта история быстро попала в новостную ленту. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет, а прокуратура уже направила в суд иск об обязании администрации Орла обеспечить доступность жилого дома для маломобильных групп населения.

- По поручению прокурора Орловской области совместно с органами власти был проработан вопрос оперативного восстановления прав женщины. Сегодня, 17 декабря начаты работы по обустройству в доме, где она проживает, пандуса, отвечающего требованиям безопасности. Ход проведения работ находится на контроле ведомства, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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